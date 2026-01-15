Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: Mercoledì 14 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato variazioni significative. La fiction

Nella serata di mercoledì 14 gennaio 2026, la fiction A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna su Canale 5 ha vinto il prime time con 3.921.000 spettatori e uno share del 25,6%. Su Rai1, Zamora ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 12,7% di share, mentre su Rai2, il film 2 Hearts – Intreccio di destini ha raccolto 457.000 spettatori (2,5%). Italia1 con Homefront ha ottenuto 900.000 spettatori (4,9%), Rai3 con Chi l’ha Visto? 1.427.000 spettatori (8,7%), e Rete4 con Realpolitik 474.000 spettatori (3,5%). Su La7, Una Giornata Particolare ha totalizzato 1.362.000 spettatori (7,7%), Tv8 con Godzilla 162. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Mercoledì 14 Gennaio 2026. Ferilli A Testa Alta25.6%, Rai1 flop con Zamora 12.7%

