Ascolti TV | Mercoledì 14 Gennaio 2026 Ferilli a testa altissima 25.6% male Rai1 con Zamora 12.7% ottimo Cazzullo 7.7%

Ecco un esempio di introduzione conforme alle tue indicazioni: Nella serata di mercoledì 14 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo evidenziano una performance diversificata tra i programmi. Ferilli si è confermata leader con il 25,6%, mentre Rai1 ha registrato risultati più bassi, con Zamora che ha ottenuto il 12,7% e circa 2,2 milioni di spettatori. Cazzullo ha invece raggiunto il 7,7%, confermando l’interesse per diversi generi

Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, su Rai1 Zamora  ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5  A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%. Su Rai2  2 Hearts – Intreccio di destini  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Homefront  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Una Giornata Particolare  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Godzilla  ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

