Ascolti TV | Mercoledì 14 Gennaio 2026 Ferilli a testa altissima 25.6% male Rai1 con Zamora 12.7% ottimo Cazzullo 7.7%

Ecco un esempio di introduzione conforme alle tue indicazioni: Nella serata di mercoledì 14 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo evidenziano una performance diversificata tra i programmi. Ferilli si è confermata leader con il 25,6%, mentre Rai1 ha registrato risultati più bassi, con Zamora che ha ottenuto il 12,7% e circa 2,2 milioni di spettatori. Cazzullo ha invece raggiunto il 7,7%, confermando l’interesse per diversi generi

Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, su Rai1 Zamora ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%. Su Rai2 2 Hearts – Intreccio di destini intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Homefront incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Godzilla ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 14 Gennaio 2026. Ferilli a testa altissima (25.6%), male Rai1 con Zamora (12.7%), ottimo Cazzullo (7.7%) Leggi anche: ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2026: A TESTA ALTA TIENE BOTTA (25,6%), ZAMORA (12,7%), CHI L’HA VISTO, CAZZULLO (7,7%), PARTE RISIKO Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Zamora, A testa alta, Chi l’ha visto? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ascolti tv mercoledì 14 gennaio | Zamora A testa alta Chi l’ha visto?; Ascolti tv mercoledì 7 gennaio | Tempi supplementari A testa alta Safe; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 14 gennaio 2026; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 14 gennaio 2026. Ascolti TV ieri sera, 14 dicembre 2026: chi ha vinto tra Zamora e A Testa Alta? - Ascolti TV: la serata di mercoledì 14 gennaio 2026 ha visto la classica sfida tra fiction in prima TV e film del mercoledì sera, con tanto cinema - msn.com

