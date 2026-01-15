ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2026 | A TESTA ALTA TIENE BOTTA 25,6% ZAMORA 12,7% CHI L’HA VISTO CAZZULLO 7,7% PARTE RISIKO
Gli ascolti televisivi di mercoledì 14 gennaio 2026 mostrano una giornata con diverse produzioni in evidenza. A Testa Alta si conferma con il 25,6%, seguito da Zamora al 12,7%. Chi l’ha Visto? registra il 7,7%, mentre Risiko debutta tra le scelte degli spettatori. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico durante la serata, offrendo uno sguardo sull’andamento delle trasmissioni televisive di questa data.
ASCOLTI TV 14 GENNAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 14 gennaio 2026 con la seconda puntata di A Testa Alta, Zamora, il ritorno di Chi l’ha Visto? e il debutto di Risiko. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – 4075 20.70 Affari Tuoi – 4798 22. 🔗 Leggi su Bubinoblog
