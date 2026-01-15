Arrivano gli aiuti

Oggi su Il Fatto Quotidiano, una vignetta di Natangelo che affronta il tema degli aiuti internazionali, offrendo una riflessione sobria e articolata. Attraverso l'uso della satira, l'illustrazione invita a considerare con chiarezza e rispetto le dinamiche globali e le relazioni tra paesi come Usa e Iran. Un’opportunità per riflettere senza eccessi, mantenendo un tono equilibrato e informativo.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi #usa #iran #vignette #satira #umorismo #natangelo #ilfattoquotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Massacro in Iran, Trump incita i manifestanti: «Aiuti in arrivo, prendete il controllo». Ira di Russia e Cina

Famiglie in difficoltà e sport: arrivano gli aiuti per i ragazzi - Il Comune di Porto San Giorgio ha diffuso un nuovo avviso pubblico rivolto alle famiglie con figli minorenni, finalizzato al sostegno della frequenza di attività sportive e culturali per l’anno ... ilrestodelcarlino.it

Iran e le proteste nel sangue. Trump sostiene: “Arrivano gli aiuti” - Il presidente degli Stati Uniti prende posizione dopo la durissima repressione del regime di Teheran contro i cittadini che da 2 settimane scendono ... msn.com

Iran e le proteste nel sangue. Trump sostiene: “Arrivano gli aiuti” https://qds.it/iran-mobilitazione-migliaia-feriti-aiuti-tremp-usa-cronaca-mondo/ facebook

Trump in modalità interventista, incita gli iraniani “Prendete il controllo Arrivano gli aiuti” Le proteste di Russia e Cina @viviana_mazza, @Corriere x.com

