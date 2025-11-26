Separati divorziati e vedovi arrivano gli aiuti di Regione Lombardia

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini ha approvato il rifinanziamento della misura sperimentale 'Accanto: sostegno per genitori separati, divorziati e vedovi', realizzata ai sensi delle leggi regionali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

separati divorziati e vedovi arrivano gli aiuti di regione lombardia

© Quicomo.it - Separati, divorziati e vedovi, arrivano gli aiuti di Regione Lombardia

Argomenti simili trattati di recente

Monti: «La tutela dei padri separati è una storica battaglia della Lega» - «In questo senso va in nuovo stanziamento di 1 milione 700mila euro», spiega il consigliere, «a favore dei genitori separati, divorziati e vedovi», per sostenere il benessere dei figli e il ruolo pate ... Da varesenoi.it

Sostegno per genitori separati, divorziati e vedovi in Lombardia - Sostegno per genitori separati, divorziati e vedovi in Lombardia E' aperto su piattaforma Regione bando 'Accanto' MILANO, 12 agosto 2025, 16:05 Redazione ANSA - Secondo ansa.it

Welfare: Fiazza (Lega), attivarsi per padri separati o vedovi - Attivare misure specifiche, o un bando regionale apposito, per il sostegno dei genitori separati, divorziati o vedovi in difficoltà economica. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Separati Divorziati Vedovi Arrivano