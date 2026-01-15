arrestato a firenze 45enne russo ricercato in francia per il sequestro di un banchiere

A Firenze è stato arrestato un uomo russo di 45 anni, ricercato in Francia per il coinvolgimento nel sequestro di un banchiere uzbeko. L’individuo è sospettato di aver partecipato, con altri complici, al rapimento di Olimpo Kakhramonjon, CEO di Anorbank, banca digitale dell’Uzbekistan. L’arresto si inserisce nelle indagini avviate dalle autorità francesi per fare luce su l’episodio.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Era ricercato dall'autorità giudiziaria francese per aver preso parte, insieme ad altri complici, al sequestro di Olimpo Kakhramonjon, cittadino uzbeko, ceo di Anorbank, banca digitale commerciale dell'Uzbekista. Il sequestro era stato compiuto a Parigi, il 22 giugno scorso. Rustan Saralapov, cittadino russo, 45 anni, era a Firenze, dove lavorava come giardiniere in una villa privata in via San Felice a Ema, alle porte della città. È stato dunque rintracciato e arrestato dai carabinieri, su richiesta del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, che era stato emesso dall'autorità giudiziaria francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

