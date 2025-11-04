Firenze nasconde MDMA nel calzino e tenta la fuga in scooter | 25enne arrestato con un maxi sequestro

firenze nasconde mdma calzinoFirenze, nasconde MDMA nel calzino e tenta la fuga in scooter: 25enne arrestato con un maxi sequestro - Un 25enne è stato arrestato a Firenze per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati MDMA, ketamina, cocaina, hashish e 450 euro. Da virgilio.it

Ketamina, MDMA, cocaina e hashish: trovato con quasi 4 etti di droga, arrestato - La Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze hanno arrestato un cittadino albanese di 25 anni per illecita detenzione di sostanza stupefacente. Scrive 055firenze.it

Firenze, arrestato 25enne per possesso di droga: sequestrati oltre 300 grammi tra MDMA, ketamina, cocaina e hashish - Un cittadino albanese di 25 anni è stato arrestato nella mattina di venerdì 31 ottobre dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale di Firenze per ... Si legge su gonews.it

