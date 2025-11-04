Firenze nasconde MDMA nel calzino e tenta la fuga in scooter | 25enne arrestato con un maxi sequestro

Un 25enne è stato arrestato a Firenze per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati MDMA, ketamina, cocaina, hashish e 450 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, nasconde MDMA nel calzino e tenta la fuga in scooter: 25enne arrestato con un maxi sequestro

Argomenti simili trattati di recente

C’è un’Italia segreta, intrisa di mistero e paura, dove i delitti più efferati sembrano seguire una logica rituale. Dai casi di cronaca che hanno sconvolto il Paese fino al mito oscuro del Mostro di Firenze, ogni omicidio nasconde un’ombra più profonda. Quarant’a - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, nasconde MDMA nel calzino e tenta la fuga in scooter: 25enne arrestato con un maxi sequestro - Un 25enne è stato arrestato a Firenze per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati MDMA, ketamina, cocaina, hashish e 450 euro. Da virgilio.it

Ketamina, MDMA, cocaina e hashish: trovato con quasi 4 etti di droga, arrestato - La Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze hanno arrestato un cittadino albanese di 25 anni per illecita detenzione di sostanza stupefacente. Scrive 055firenze.it

Firenze, arrestato 25enne per possesso di droga: sequestrati oltre 300 grammi tra MDMA, ketamina, cocaina e hashish - Un cittadino albanese di 25 anni è stato arrestato nella mattina di venerdì 31 ottobre dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale di Firenze per ... Si legge su gonews.it