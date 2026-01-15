Ucraina | sì della Camera al sostegno per la difesa Due deputati della Lega votano contro Divisioni anche nel Campo Largo
La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza per il sostegno all’Ucraina, impegnando il governo a collaborare con NATO, UE e alleati internazionali per la difesa della popolazione. Due deputati della Lega hanno votato contro, evidenziando divisioni anche nel Campo Largo. La decisione si inserisce nel contesto di un impegno condiviso volto a sostenere il paese nel conflitto attuale.
ROMA – Non senza qualche sussulto, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza su Kiev che, tra le altre cose, impegna il governo “a continuare a sostenere l’Ucraina, in coordinamento con la Nato, l’Unione europea, i paesi G7 e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
