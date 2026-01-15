Armi all' Ucraina ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega ma il Carroccio si spacca | Sasso e Ziello votano contro Borghi si astiene

All’interno del centrodestra si registrano tensioni sulla questione delle armi all’Ucraina. La proroga, approvata con il voto favorevole della Lega, ha evidenziato una spaccatura nel partito: Sasso e Ziello si sono opposti, mentre Borghi si è astenuto. Crosetto ha sottolineato l’orgoglio di sostenere Kiev, evidenziando divisioni e posizioni contrastanti sulla politica di aiuto militare.

