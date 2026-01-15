Armi all' Ucraina ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega ma il Carroccio si spacca | Sasso e Ziello votano contro Borghi si astiene
All’interno del centrodestra si registrano tensioni sulla questione delle armi all’Ucraina. La proroga, approvata con il voto favorevole della Lega, ha evidenziato una spaccatura nel partito: Sasso e Ziello si sono opposti, mentre Borghi si è astenuto. Crosetto ha sottolineato l’orgoglio di sostenere Kiev, evidenziando divisioni e posizioni contrastanti sulla politica di aiuto militare.
Argomenti discussi: Via libera alla risoluzione per Kiev, ma la Lega si divide; Il Parlamento conferma il sostegno all'Ucraina, Crosetto: Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna; Ucraina, Crosetto alla Camera sulla proroga degli aiuti, segui il dibattito; La Giornata Parlamentare. Via libera al sostegno militare all’Ucraina. Referendum: raccolte le 500.000 firme.
