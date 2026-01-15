Arezzo esplosione in una palazzina | una donna ferita gravemente

Nella frazione Il Matto, ad Arezzo, si è verificata un’esplosione in una palazzina di due piani nel tardo pomeriggio del 15 gennaio. L’incidente ha causato il parziale crollo dell’edificio e un incendio che è stato successivamente spento dai vigili del fuoco. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è attualmente sotto le cure dei soccorritori.

Un'esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio del 15 gennaio in una palazzina di due piani a Il Matto, frazione del comune di Arezzo, provocando il parziale crollo dell'edificio e un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. Il bilancio è di tre feriti: una donna di 80 anni, trasportata in elisoccorso a Foligno in codice rosso per gravi ustioni, un uomo tra i 60 e i 70 anni in codice giallo e una donna della stessa fascia d'età in codice verde. Per il coordinamento dei soccorsi è stato mobilitato il gruppo maxiemergenze del 118 di Arezzo. I vigili del fuoco stanno continuando le verifiche tra le macerie, anche con l'ausilio delle unità cinofile, per escludere la presenza di altre persone coinvolte, ma al momento non risultano dispersi.

