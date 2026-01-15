Apt Basilicata missione di contatto ad Helsinki in occasione della fiera Matka
Apt Basilicata partecipa per la prima volta alla fiera Matka di Helsinki, il principale evento del turismo nel Nord Europa. Dal 15 al 18 gennaio, l’ente presenta le attrazioni e le opportunità della Basilicata, promuovendo le eccellenze della regione a un pubblico internazionale. Questa partecipazione rappresenta un’importante occasione di confronto e di sviluppo per il turismo lucano nel contesto europeo.
L'Apt Basilicata partecipa per la prima volta a Matka, il principale salone del turismo del Nord Europa, in programma a Helsinki da oggi 15 gennaio a domenica 18 gennaio. La Basilicata condividerà con altre regioni l'area espositiva italiana, allestita con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Finlandia. L'obiettivo della missione sarà riattivare i contatti con un mercato che presenta caratteristiche favorevoli per la destinazione: i collegamenti aerei diretti tra gli scali finlandesi e gli aeroporti pugliesi facilitano l'accessibilità, mentre il pubblico scandinavo mostra un interesse consolidato per il turismo all'aria aperta e le destinazioni autentiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
