Nel cuore di Padova, uno zaino ha svelato una realtà dolorosa: tra i bigliettini trovati, emergono segnali di un profondo disagio e il desiderio di porre fine alla vita. Questa scoperta apre uno spiraglio su una storia che richiede attenzione e sensibilità, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente e di sostenere le persone in difficoltà.

Padova – La parola fine era già scritta: nello zaino sono stati trovati i bigliettini in cui manifestava il desiderio di farla finita. Nel taccuino ci sono schizzi di animali e disegni astratti. Altri appunti, compatibili con l’idea di un addio solitario al mondo, sono stati rintracciati a casa. "Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone, e al momento l'ipotesi più plausibile che si sia trattato di un suicidio", ha spiegato il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli. Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato impiccato a un albero tra i numeri civici 1 e 3 di via Euganea Teolo, a circa un chilometro di distanza dal luogo dove era stata ritrovata la sua bicicletta viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino

