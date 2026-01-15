annabella martinelli trovata morta impiccata nel padovano nello zaino biglietti in cui annuncia il suicidio

Nel Padovano, è stato rinvenuto il corpo di Annabella Martinelli, apparentemente impiccata. Accanto al luogo del ritrovamento della bicicletta, sono stati trovati biglietti e scritti in cui la giovane comunica la volontà di compiere un gesto estremo, sia nello zaino sia presso la sua abitazione. La vicenda solleva interrogativi sulla sua condizione e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica decisione.

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto il Procuratore della Repubblica di Padova, oltre ai carabinieri e il medico legale. Il corpo, che sarebbe stato trovato da un passante, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

