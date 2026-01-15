Annabella è morta il 6 gennaio | il corpo vicino alla bici perché nessuno l' ha vista? L' ultimo incontro poco prima di morire | Non ha chiesto aiuto

Da leggo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annabella Martinelli è stata trovata senza vita vicino alla sua bicicletta, il 6 gennaio scorso, giorno della sua scomparsa. Le circostanze suggeriscono che potrebbe essere deceduta nello stesso giorno, ma il motivo e le cause restano ancora da chiarire. L’ultimo incontro con lei risale poco prima della morte, durante il quale non ha chiesto aiuto. La vicenda resta sotto indagine per comprendere meglio quanto accaduto.

Annabella Martinelli potrebbe essere morta il 6 gennaio scorso, ovvero il giorno stesso della sua scomparsa. A dirlo è il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, parlando coi cronisti dopo lo spostamento della salma della 22enne all'obitorio di Padova. La domanda a questo punto viene spontanea: come è possibile che il corpo, in nove giorni di ricerche, non sia stato ritrovato? La giovane si sarebbe tolta la vita a poca distanza dalla bicicletta (circa 100 passi) eppure fino a oggi, quando un passante l'ha notato per caso, nessuno aveva visto il corpo. 🔗 Leggi su Leggo.it

annabella 232 morta il 6 gennaio il corpo vicino alla bici perch233 nessuno l ha vista l ultimo incontro poco prima di morire non ha chiesto aiuto

© Leggo.it - Annabella è «morta il 6 gennaio»: il corpo vicino alla bici, perché nessuno l'ha vista? L'ultimo incontro poco prima di morire: «Non ha chiesto aiuto»

Leggi anche: Annabella Martinelli è «morta il 6 gennaio»: il corpo vicino alla bici, perché nessuno l'ha vista? Il mistero del biglietto e l'ultimo incontro: «Non ha chiesto aiuto»

Leggi anche: Ornella Vanoni, l'ultimo desiderio prima di morire: «Ha chiesto un gelato, poi il cuore l'ha abbandonata. Avrebbe voluto andarsene così»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

annabella 232 morta 6Annabella Martinelli &#232; «morta il 6 gennaio»: il corpo vicino alla bici, perché nessuno l'ha vista? Il mistero del biglietto e l'ultimo incontro: «Non ha chiesto aiuto» - Annabella Martinelli potrebbe essere morta il 6 gennaio scorso, ovvero il giorno stesso della sua scomparsa. leggo.it

annabella 232 morta 6Trovata morta Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa dal 6 gennaio - Una studentessa di 19 anni, Giulia, sarebbe l'ultima testimone ad aver visto e avvicinato lo scorso 6 gennaio Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa da casa ricercata per giorni sui Colli ... msn.com

annabella 232 morta 6Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa a Padova, trovata morta in un bosco nei Colli Euganei - Il ritrovamento &#232; avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.