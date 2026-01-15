Annabella è morta il 6 gennaio | il corpo vicino alla bici perché nessuno l' ha vista? L' ultimo incontro poco prima di morire | Non ha chiesto aiuto
Annabella Martinelli è stata trovata senza vita vicino alla sua bicicletta, il 6 gennaio scorso, giorno della sua scomparsa. Le circostanze suggeriscono che potrebbe essere deceduta nello stesso giorno, ma il motivo e le cause restano ancora da chiarire. L’ultimo incontro con lei risale poco prima della morte, durante il quale non ha chiesto aiuto. La vicenda resta sotto indagine per comprendere meglio quanto accaduto.
Annabella Martinelli potrebbe essere morta il 6 gennaio scorso, ovvero il giorno stesso della sua scomparsa. A dirlo è il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, parlando coi cronisti dopo lo spostamento della salma della 22enne all'obitorio di Padova. La domanda a questo punto viene spontanea: come è possibile che il corpo, in nove giorni di ricerche, non sia stato ritrovato? La giovane si sarebbe tolta la vita a poca distanza dalla bicicletta (circa 100 passi) eppure fino a oggi, quando un passante l'ha notato per caso, nessuno aveva visto il corpo. 🔗 Leggi su Leggo.it
