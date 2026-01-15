Annabella Martinelli è morta il 6 gennaio | il corpo vicino alla bici perché nessuno l' ha vista? Il mistero del biglietto e l' ultimo incontro | Non ha chiesto aiuto

Annabella Martinelli è stata trovata morta il 6 gennaio, giorno della sua scomparsa. Il suo corpo è stato rinvenuto vicino a una bicicletta, senza che nessuno abbia assistito all’accaduto. Restano ancora domande sul motivo della sua morte e sul contenuto del biglietto lasciato. L’ultimo incontro che ha avuto e il suo comportamento prima di scomparire sollevano dubbi sulle circostanze di questa vicenda ancora da chiarire.

Annabella Martinelli potrebbe essere morta il 6 gennaio scorso, ovvero il giorno stesso della sua scomparsa. A dirlo è il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, parlando coi cronisti dopo lo spostamento della salma della 22enne all'obitorio di Padova. La domanda a questo punto viene spontanea: come è possibile che il corpo, in nove giorni di ricerche, non sia stato ritrovato? La giovane si sarebbe tolta la vita a poca distanza dalla bicicletta (circa 100 passi) eppure fino a oggi, quando un passante l'ha notato per caso, nessuno aveva visto il corpo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Annabella Martinelli è «morta il 6 gennaio»: il corpo vicino alla bici, perché nessuno l'ha vista? Il mistero del biglietto e l'ultimo incontro: «Non ha chiesto aiuto» Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta, è suicidio? Cosa non torna: il lucchetto alla bici, le pizze per due e l'ipotesi dell'incontro con qualcuno Leggi anche: Annabella Martinelli è morta, il corpo della 22enne trovato in un casolare nel bosco: la studentessa era sparita il 6 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa a Padova, trovata morta in un bosco nei Colli Euganei - Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. ansa.it

