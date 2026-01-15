Il comune di Angone, in provincia di Isernia, ha annunciato un programma di incentivi rivolto ai medici, con l'obiettivo di contrastare la carenza di personale e garantire la sostenibilità dell’ospedale San Francesco Caracciolo. Questa iniziativa mira a rafforzare il servizio sanitario locale, offrendo supporto concreto ai professionisti che sceglieranno di operare nel territorio, contribuendo così alla tutela della salute della comunità.

Per contrastare la cronica carenza di medici e difendere l'ospedale San Francesco Caracciolo, il piccolo comune di Angone, cittadina in provincia di Isernia in Molise, lancia un pacchetto di incentivi senza precedenti. La giunta ha stanziato quattro mila euro all'anno per l'affitto, il rimborso del 50% delle utenze e una serie di agevolazioni: abbonamento gratuito a teatro, accesso libero a impianti sportivi ed eventi cultuali e parcheggi sulle strisce blu senza pagamento. Una risposta a un'emergenza che va avanti da tempo, tra pensionamenti e nuovi arrivi che non si vedono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Angone chiama i medici: incentivi per salvare l'ospedale

Leggi anche: Incentivi sulle prescrizioni, i medici Fimmg: “Pericolosa mistificazione della realtà”

Leggi anche: Multe, medici, incentivi lavoro: decreto milleproroghe atteso oggi in Cdm

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

legge sulla montagna, Piluso chiama a raccolta i sindaci del Chietino a Schiavi di Abruzzo facebook