Amici 25 anticipazioni sesta puntata | Dardust e Incontrada tra i giudici

Amici 25 prosegue con la sesta puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 2 novembre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 2 novembre 2025. In qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – sono arrivati Dardust, Vanessa Incontrada (ex giurata al Serale), Nicolò De Devitiis e Samantha Togni. Il musicista è anche ospite musicale della puntata insieme all’ex allieva Giordana Angi con il nuovo singolo Dammi un bacio. Amici 25: nessun eliminato. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio eliminazione la scorsa settimana. Sfide andate tutte a buon fine, dunque nessun eliminato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni sesta puntata: Dardust e Incontrada tra i giudici

