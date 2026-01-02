L’ADIPS Campania invita Morniroli a rilanciare il ruolo strategico degli Ambiti territoriali, fondamentali per l’efficacia delle politiche sociali regionali. De De Blasio sottolinea l’importanza di questa nomina come passo importante per rafforzare il sistema di servizi e interventi nel territorio, confermando l’impegno della regione nel migliorare la rete di assistenza e sostegno alle comunità locali.

ADIPS; De Blasio: «Una nomina di spessore per rafforzare il sistema regionale delle politiche sociali». ADIPS L’Associazione Dirigenti Politiche Sociali della Campania si congratula con Andrea Morniroli, nuovo assessore regionale alle Politiche Sociali e all’Istruzione Il presidente dell’Associazione Dirigenti Politiche Sociali della Campania, Carmine De Blasio, esprime sentite congratulazioni ad Andrea Morniroli per la sua nomina ad Assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione della Regione Campania. « Accogliamo con favore la nomina di una figura di spessore come Andrea Morniroli – dichiara De Blasio – il cui impegno sul campo, la competenza e la visione inclusiva rappresentano un’opportunità per rafforzare le politiche sociali regionali e il sistema integrato dei servizi». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - ADIPS Campania: “Morniroli rilanci il ruolo strategico degli Ambiti territoriali”

Leggi anche: Volontariato e ambiti territoriali: un convegno per scoprire le novità della riforma degli ATS

Leggi anche: Forum Terzo Settore Campania: “Pronti a collaborare con l’assessore Morniroli per rafforzare la rete degli interventi sociali”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Regione Campania. Morniroli neo assessore, ADIPS: 'Rilanci il ruolo strategico degli Ambiti territoriali'; Campania. Terzo Settore 'pronto a collaborare con l’assessore Morniroli per sostenere... la scuola pubblica'; Regione Campania. Fiorella Zabatta nominata assessore: entusiasta il Coordinamento degli Enti Sportivi.

Adip Campania: bene la nomina di Morniroli all’assessorato regionale al welfare. De Blasio: pronti a collaborare. - L’Associazione Dirigenti Politiche Sociali della Campania si congratula con Andrea Morniroli, nuovo assessore regionale alle Politiche Sociali e all’Istruzione Il presidente dell’Associazione Dirigent ... msn.com