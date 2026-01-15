Amazon mette le mani sul rame Perché è importante l’ultimo accordo in Arizona

Amazon ha raggiunto un accordo in Arizona per l’approvvigionamento di rame, risorsa fondamentale per i data center e le infrastrutture tecnologiche. Questo accordo evidenzia l’importanza di garantire supply chain stabili e sostenibili, in un contesto in cui la crescita dell’intelligenza artificiale aumenta la domanda di energia e materiali strategici. La gestione di queste risorse è cruciale per supportare l’innovazione tecnologica in modo responsabile.

Che ci sia un problema di energia legato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale è storia nota. I più energivori sono i data center, allo stesso tempo essenziali per garantire il progresso. Amazon prova a trovare una soluzione. Lo fa partendo dall'ultima miniera di rame rivitalizzata lo scorso anno, l'unica in grado di dare agli Stati Uniti un apporto di rame da oltre un decennio. Il sito si trova in Arizona, nei pressi di Tucson, e appartiene alla società di estrazione mineraria Rio Tinto. Che, come scrive in esclusiva il Wall Street Journal, insieme ad Amazon Web Service – che fornirà servivi di cloud computing – ha sottoscritto un accordo di fornitura biennale per estrarre giacimenti di rame di bassa qualità.

