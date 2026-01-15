almanacco del 15 01 2026

L'Almanacco del 15 gennaio offre uno sguardo agli eventi storici e alle tradizioni di questa giornata, tra ricorrenze religiose e anniversari significativi. Ricordiamo l'Epifania, festa che celebra la manifestazione di Gesù al mondo, e alcuni avvenimenti storici come la prima maglia azzurra dell’Italia e importanti avvenimenti nel campo della scienza e della politica. Un’occasione per riflettere sul passato e sulle tradizioni che accompagnano questa data.

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Italia si la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso l'adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono una pioggia di Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson andiamo a fare gli auguri ai nostri viaggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta salutiamo anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo è il gennaio 1076 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa la prima volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora la divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del re d'Italia dedicate risultati commenti delle partite di calcio nel 1980 il Presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio Hai poi noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via India che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio la notte tra il 5 e 6 gennaio legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni Carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura quindi Falcon Beh re magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa circa Vi auguro loro una buona epifania una buona Befana raccontateci un po' che cosa avete trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 15-01-2026

Leggi anche: Almanacco del 01-01-2026

Leggi anche: Meteo Roma del 01-01-2026 ore 06:15

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Almanacco 15 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 15 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 15 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco del 15 gennaio.

Almanacco del 15 gennaio 2026 - Almanacco del giorno — 15 gennaio 2026 L’inverno avvolge l’Italia con il suo manto di quiete e introspezione. tuttogreen.it