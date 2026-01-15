Allattare al seno protegge la mente delle mamme e gli effetti durano fino a 10 anni | l'ipotesi in uno studio

Uno studio americano suggerisce che l'allattamento al seno può contribuire a ridurre il rischio di ansia e depressione nelle madri, con effetti che potrebbero durare fino a dieci anni dopo il parto. La ricerca evidenzia un possibile legame tra questa pratica e la salute mentale delle mamme nel tempo, offrendo nuove prospettive sulla sua importanza e benefici a lungo termine.

Nessuna mamma è "di serie B" Non allattare al seno non compromette l'amore né il legame con il proprio bambino. Ogni mamma fa del suo meglio per il proprio figlio, sia con il seno che con il biberon. L'importante è che il bambino cresca amato e ben

