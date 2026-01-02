Filippo Magnini, noto atleta e ex concorrente di Ballando con le Stelle, presenta Magnitudo 48.12, il suo nuovo progetto imprenditoriale. Un’iniziativa che riflette la sua passione per lo sport e la determinazione nel raggiungere nuovi obiettivi. Questa esperienza segna un passo importante nella sua carriera, offrendo un’opportunità per condividere valori di impegno e performance.

Dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini svela Magnitudo 48.12, il suo nuovo progetto imprenditoriale. Sviluppato in collaborazione con biologo nutrizionista Luca Di Tolla e il marchio Rougj, Magnitudo 48.12 è un metodo di integrazione in tre fasi, studiato per sostenere le prestazioni atletiche e favorire un recupero ottimale dopo l’attività fisica. “Magnitudo 48.12 rappresenta la sintesi del mio percorso sportivo. In tanti anni di competizioni ho imparato che la differenza non la fanno solo l’allenamento e la tecnica, ma anche la capacità di prendersi cura di sé ogni giorno, con costanza e metodo”, ha spiegato Magnini, quattro volte campione del mondo, diciassette volte campione europeo e medagliato olimpico, “Questo progetto nasce proprio da lì: dalla volontà di condividere ciò che ho imparato e mettere a disposizione di tutti — professionisti e appassionati — un sistema semplice, completo e realmente efficace”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Performance sportiva al massimo con Filippo Magnini

Leggi anche: Fabio Fognini e Filippo Magnini polemici con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: scintille in diretta

Leggi anche: Al via il tour di Filippo Giardina con la stand up comedy: "la banalità del bene" in scena al teatro al Massimo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È quanto emerge dallo Sleep Report 2025 Amazfit: italiani ultimi per ore di sonno e sonno profondo. Orario di addormentamento, regolarità e tecnologia indossabile influenzano recupero, salute e performance sportiva - facebook.com facebook