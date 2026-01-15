Il centro zerosei Alessandro Bocelli di Lajatico celebra i suoi dieci anni di attività. In questo decennio ha affrontato sfide e raggiunto importanti traguardi, consolidando il suo ruolo nel territorio. Con uno sguardo rivolto al futuro, il centro continua a offrire servizi di qualità per lo sviluppo dei più piccoli, mantenendo un impegno costante nella crescita e nel benessere delle nuove generazioni.

Un compleanno importante, un successo e lo sguardo rivolto al futuro. Stiamo parlando del polo " Centro 0-6 Alessandro Bocelli " di Lajatico. "Dieci anni fa, è iniziato un percorso che oggi si rivela profetico: il futuro della scuola nei borghi ha preso forma, radicandosi nel territorio e aprendosi al mondo. Il Polo Centro 0-6 Alessandro Bocelli non è solo un luogo educativo, ma un simbolo di rinascita, innovazione e comunità", si legge in una nota con cui amministrazione comunale, istituto comprensivo, Andrea Bocelli e la Fondazione Abf tirano le somme. "Pensato e proposto dall’amministrazione come un’idea innovativa – non regolamentata all’epoca – il progetto prevedeva in un unico spazio educativo la continuità tra il nido comunale (0-3 anni) e la scuola dell’infanzia pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Bocelli, centro zerosei: "Dieci anni, fra sfide e successi"

Leggi anche: “Kiwi Viaggi”: dieci anni di successi tra innovazione e territorio

Leggi anche: Sfera Ebbasta: dieci anni di successi e nuove emozioni nella musica trap

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alessandro Bocelli, centro zerosei: Dieci anni, fra sfide e successi; “Centro 0-6 Alessandro Bocelli” di Lajatico: dieci anni di futuro.

"Il Centro 0-6 Alessandro Bocelli ha ottenuto il riconoscimento di polo" - E’ questo l’indirizzo del Comune di Lajatico in vista del nuovo anno scolastico. lanazione.it

Anche Andrea Bocelli salirà sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina Un’esibizione straordinaria che lo vedrà affiancare Mariah Carey in una serata destinata a entrare nella storia Ansa/Shawn Thew facebook