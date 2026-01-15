Alessandro Bocelli centro zerosei | Dieci anni fra sfide e successi

Il centro zerosei Alessandro Bocelli di Lajatico celebra i suoi dieci anni di attività. In questo decennio ha affrontato sfide e raggiunto importanti traguardi, consolidando il suo ruolo nel territorio. Con uno sguardo rivolto al futuro, il centro continua a offrire servizi di qualità per lo sviluppo dei più piccoli, mantenendo un impegno costante nella crescita e nel benessere delle nuove generazioni.

Un compleanno importante, un successo e lo sguardo rivolto al futuro. Stiamo parlando del polo " Centro 0-6 Alessandro Bocelli " di Lajatico. "Dieci anni fa, è iniziato un percorso che oggi si rivela profetico: il futuro della scuola nei borghi ha preso forma, radicandosi nel territorio e aprendosi al mondo. Il Polo Centro 0-6 Alessandro Bocelli non è solo un luogo educativo, ma un simbolo di rinascita, innovazione e comunità", si legge in una nota con cui amministrazione comunale, istituto comprensivo, Andrea Bocelli e la Fondazione Abf tirano le somme. "Pensato e proposto dall’amministrazione come un’idea innovativa – non regolamentata all’epoca – il progetto prevedeva in un unico spazio educativo la continuità tra il nido comunale (0-3 anni) e la scuola dell’infanzia pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

