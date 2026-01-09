Kiwi Viaggi | dieci anni di successi tra innovazione e territorio

“Kiwi Viaggi” celebra dieci anni di attività, un percorso caratterizzato da innovazione e attenzione al territorio. Fondata da Domenico Iovino e soci, l’agenzia si è affermata nel settore dei viaggi offrendo soluzioni personalizzate e affidabili. In questo decennio, Kiwi Viaggi ha maturato una consolidata esperienza, contribuendo a creare itinerari che uniscono qualità e rispetto delle destinazioni.

Traguardo prestigioso per "Kiwi Viaggi", l'agenzia che celebra i suoi primi dieci anni di attività. Un decennio trascorso a disegnare itinerari e realizzare sogni, partendo dalla visione del giovane imprenditore giuglianese Domenico Iovino, che insieme ai soci fondatori ha saputo trasformare una passione in una realtà solida e dinamica. L'azienda ha saputo evolversi restando costantemente

