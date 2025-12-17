Gb 15enne uccide bambina di 9 anni con una coltellata
Un grave episodio di cronaca si è verificato a Weston-super-Mare, nel Regno Unito, dove una bambina di 9 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. La polizia ha arrestato un ragazzo di 15 anni in relazione al tragico evento. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le indagini continuano a fare luce sulla vicenda.
Aria Thorpe è stata trovata senza vita, lunedì 15 dicembre, nella sua casa di Weston-super-Mare, non lontano da Bristol,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
