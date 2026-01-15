Addio ad Angelo il ‘lustrascarpe’ | rinunciò alla carriera per stare in bottega con il padre

Il centro storico di Imola piange la scomparsa di Angelo Gregorio, noto come ‘lustrascarpe’. A 52 anni, Angelo ha scelto di lasciare la carriera per dedicarsi completamente alla bottega insieme al padre, diventando una figura riconoscibile e rispettata nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il quartiere e per coloro che hanno condiviso con lui anni di semplice ma autentica presenza.

Imola, 15 gennaio 2026 – Il centro storico saluta una delle sue figure più riconoscibili e discrete. Angelo Gregorio si è spento nei giorni scorsi all'età di 52 anni, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche tra i tanti cittadini che negli anni avevano incrociato il suo sorriso dietro il banco di una bottega diventata familiare. ' Angelo lustrascarpe ', come amava presentarsi con ironia, era molto più di un artigiano: era un volto quotidiano del cuore cittadino, un punto di riferimento silenzioso. Addio alla multinazionale per stare in bottega con il padre. La sua storia professionale aveva preso una svolta netta nel 2006, quando decise di abbandonare un ruolo manageriale come responsabile vendite in una multinazionale americana per tornare alle origini, affiancando il padre Diodoro nell'attività di calzoleria.

