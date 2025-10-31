L' addio a Evan Delogu la commozione della sorella Andrea e del padre | Era un angelo

A Bellaria Igea Marina centinaia di persone per i funerali del diciottenne. Il padre Walter: "Il karma ha sbagliato mira, doveva prendere me". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'addio a Evan Delogu, la commozione della sorella Andrea e del padre: "Era un angelo"

Centinaia a Bellaria ai funerali di Evan Oscar Delogu. Il diciottenne è morto in un incidente in moto. L'addio è stato celebrato con il rito ortodosso. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

"Eri un angelo". L'addio di Walter #Delogu al figlio Evan - Il 18enne, fratello della conduttrice televisiva Andrea, è morto in un incidente stradale alla guida di una moto - X Vai su X

L'addio a Evan Delogu, la commozione della sorella Andrea e del padre: "Era un angelo" - Un dolore composto ma devastante ha attraversato Bellaria Igea Marina (Rimini) per l'ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, il diciottenne fratello di Andrea, morto in un incidente in moto. Da msn.com

Funerali di Evan Delogu: una folla e vip in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni - In chiesa anche Nikita Perotti, ballerino e compagno di Andrea a Ballando con le Stelle ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Il funerale di Evan Delogu, la sorella Andrea sostenuta dall'amica Ema Stokholma: «È distrutta». Fiori bianchi e il rito ortodosso per l'addio al 18enne - In 500 a Bellaria Igea Marina la cerimonia per il fratello di Andrea Delogu morto in un incidente in moto. Scrive msn.com