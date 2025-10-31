L' addio a Evan Delogu la commozione della sorella Andrea e del padre | Era un angelo

A Bellaria Igea Marina centinaia di persone per i funerali del diciottenne. Il padre Walter: "Il karma ha sbagliato mira, doveva prendere me". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'addio a Evan Delogu, la commozione della sorella Andrea e del padre: "Era un angelo"

