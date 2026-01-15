Addio a Silvano Bert | Era un instancabile attivatore di pensiero critico

Se ne va Silvano Bert, figura stimata nel mondo dell’istruzione e della cultura trentina. Ex insegnante dell’istituto tecnico Buonarroti di Trento, è ricordato come un instancabile promotore di pensiero critico e riflessione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità scolastica e culturale locale.

Un grave lutto ha colpito in questi giorni il mondo della scuola e della cultura trentina. Silvano Bert, ex insegnante in pensione dell'istituto tecnico Buonarroti di Trento, è morto all'età di ottantadue anni. Lascia nel dolore la moglie Laura e i figli Francesco e Chiara.

