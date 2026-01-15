accademia dei draghi la prima espansione di wyrmspan

Accademia dei Draghi è la prima espansione di Wyrmspan, la serie che amplia l’esperienza di Wingspan e dei giochi di strategia. Introduce nuove carte, creature e obiettivi, offrendo più profondità e varietà nel gioco. Questa espansione permette ai giocatori di esplorare ulteriormente l’universo dei draghi, mantenendo un approccio sobrio e articolato, ideale per appassionati che cercano una sfida aggiuntiva senza eccessi.

Se Wyrmspan ha già conquistato i cuori dei veterani e non dei giochi da tavolo (e della saga iniziata con Wingspan ) come un luogo dove scavare caverne, attirare draghi e costruire motori di gioco eleganti e stratificati, Accademia dei Draghi è l’espansione che amplifica quell’esperienza con nuove carte, creature e obiettivi da raggiungere e dominare sulla via della maestria dracologica. Ritorno a Wyrmspan e contenuto. Già nel gioco base, i partecipanti si cimentano nell’ardua impresa di scavare nelle loro grotte e convincere draghi di ogni forma e taglia a stabilirsi nel proprio santuario, con meccaniche di gestione risorse e costruzione di un motore di gioco che ricordano il celebre Wingspan ma con una profondità strategica tutta nuova. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

