Il dolore cronico sabato 8 novembre Open Day gratuito
Il dolore cronico: è il tema dell’ Open Day gratuito in programma sabato 8 novembre a partire dalle 9.00 al centro di fisioterapia riabilitativa in via Sedivola 6 a Torre del Greco (Napoli). Una giornata dedicata a chi convive ogni giorno con il dolore cronico e desidera ritrovare il benessere e la libertà di movimento. L’iniziativa è promossa dall’associazione Oltre il Cuore e dall’Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli. Chiunque lo desideri, durante l’Open Day potrà incontrare specialisti del dolore e ricevere una valutazione gratuita – spiegano i promotori – confrontarsi con un team multidisciplinare in grado di individuare la causa del dolore che proporranno un percorso terapeutico su misura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
: In Italia oltre 10,5 milioni di adulti convivono con il dolore cronico: è il 24,1% della popolazione, con picchi che superano il 50% tra gli over 75 e livelli più elevati nelle donne. Un n - facebook.com Vai su Facebook
Dolore cronico, esperti: "Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea" . - X Vai su X
Contro il dolore cronico, una rete di cure e di speranza: l’impegno del Policlinico di Foggia - Il Centro Hub del Dolore del Policlinico di Foggia parteciperà sabato 8 novembre all’evento “XVII Edizione Cento Città contro il Dolore 2025”, che si svolgerà a Lucera in piazza Duomo ... Lo riporta foggiatoday.it
“Cento Città contro il Dolore 2025 – XVII edizione della Giornata Internazionale – Dolore Cronico. Chi cura il dolore?” - "Cento Città contro il Dolore 2025 - Riporta ilikepuglia.it
Dolore cronico: patologia invalidante, poco conosciuta e sottovalutata - A quasi 10 anni dall’approvazione della legge 38/2010 manca ancora approccio interdisciplinare e ... Lo riporta quotidianosanita.it