A Napoli scuole con problemi strutturali non accettano iscrizioni | quali sono gli istituti coinvolti
A Napoli, alcune scuole con criticità strutturali non stanno accettando iscrizioni a causa di edifici inagibili. La questione è stata discussa recentemente in commissione Scuola, evidenziando la necessità di interventi e soluzioni per garantire la sicurezza degli studenti. La situazione riguarda specifici istituti coinvolti, dove la priorità resta la tutela e l’integrità di tutti gli utenti scolastici.
Alcune scuole con problemi strutturali non stanno accettando iscrizioni per i plessi inagibili. Il tema in commissione Scuola. L'assessore Striano a Fanpage.it: "Iscrizioni possibili per i plessi in cui sono dislocate". 🔗 Leggi su Fanpage.it
