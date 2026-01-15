A Napoli scuole con problemi strutturali non accettano iscrizioni | quali sono gli istituti coinvolti

A Napoli, alcune scuole con criticità strutturali non stanno accettando iscrizioni a causa di edifici inagibili. La questione è stata discussa recentemente in commissione Scuola, evidenziando la necessità di interventi e soluzioni per garantire la sicurezza degli studenti. La situazione riguarda specifici istituti coinvolti, dove la priorità resta la tutela e l’integrità di tutti gli utenti scolastici.

NAPOLI BAGNI Napoli, mamme occupano scuola per bagni fuori uso da un mese: «Tuteliamo i nostri figli» - A Napoli, all’Istituto Comprensivo De Filippo di Ponticelli, gli studenti non frequentano le lezioni dal 19 dicembre ... statoquotidiano.it

Scuola senza bagni chiude a Napoli, le mamme occupano le aule: "Qui studiare è la salvezza" - I genitori nell’edificio gemello del rione Conocal, ristrutturato con fondi Pnrr da oltre un anno, ma inutilizzato. msn.com

Scuole aperte, sport e fondi contro il cyberbullismo #Napoli facebook

Napoli, scuole chiuse a Ponticelli: sit-in davanti al Comune x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.