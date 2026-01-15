Il 20 gennaio si ricorda la Battaglia del Monte del 1832, un episodio importante nel Risorgimento cesenate. L’amministrazione comunale organizza una cerimonia commemorativa alle ore 14, per onorare il valore e la memoria di quegli eventi. L’iniziativa intende mantenere vivo il ricordo di un momento storico significativo per la comunità locale e il percorso di unificazione nazionale.

La Battaglia del Monte del 20 gennaio 1832 sarà celebrata con una cerimonia commemorativa organizzata dall’amministrazione comunale martedì 20 gennaio alle 14.30 nell’omonimo giardino tra le vie Liguria e Tasso in zona Fiorita. Fu la prima sanguinosa battaglia tra liberali e papalini. Sulle vicende risorgimentali sono incentrati anche gli appuntamenti del ciclo ’Sette giornate particolari nella storia di Cesena ’ a cura dell’esperto di storia locale Franco Spazzoli e organizzata con il contributo di Auser Cesena e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il ciclo di conferenze alla Biblioteca Malatestiana riserverà attenzione all’arte cesenate nelle figure del pittore e xilografo Gino Barbieri, dello scultore Mauro Benini e della pittrice Caterina Baratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia per la battaglia del Monte. L’epopea del Risorgimento cesenate

Leggi anche: La nascita del Gruppo B e l’epopea d’oro dei rally

Leggi anche: Palazzo del Monte, la sede nel luogo simbolo. Prima Monte di Pietà, poi Teatro della comunità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Si è insediato ufficialmente nel pomeriggio di martedì 13 gennaio, con una prima presentazione nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” e la cerimonia di proclamazione ed insediamento formale all’Aula Consiliare Piero Battaglia di Palazzo San Giorgio, il facebook