25 Anni di Terra di Mezzo | Come Peter Jackson ha rivoluzionato il Cinema

Festeggiando 25 anni di Terra di Mezzo, è importante riconoscere come Peter Jackson abbia trasformato il fantasy in un elemento centrale del cinema moderno. Attraverso un lavoro rigoroso e un approccio innovativo, Jackson ha dimostrato che il genere può essere protagonista di opere di grande impatto culturale, cambiando per sempre il modo in cui il pubblico e l’industria lo percepiscono.

C’è un momento preciso in cui il cinema ha smesso di considerare il fantasy un “genere minore” per trasformarlo in un pilastro della cultura globale, non è successo con una bacchetta magica, ma attraverso il fango della Nuova Zelanda, il sudore di migliaia di comparse e la visione quasi ossessiva di un regista che fino ad allora era noto soprattutto per horror di nicchia. A venticinque dal debutto de La Compagnia dell’Anello, la trilogia di Peter Jackson non è solo un ricordo nostalgico, ma un’anomalia produttiva che oggi sarebbe semplicemente impossibile replicare. Un’impresa industriale senza rete. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

