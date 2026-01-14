Zamora | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zamora è un film del 2023 diretto e interpretato da Neri Marcorè, adattamento dell’omonimo romanzo di Roberto Perrone. In onda questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rai 1, il film racconta una storia intensa e coinvolgente. Di seguito, troverai tutte le informazioni su trama, cast e modalità di streaming per seguire la pellicola.

Zamora: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Zamora, film del 2023 diretto e interpretato da Neri Marcorè, qui al suo esordio alla regia di un lungometraggio, tratto dall’omonimo romanzo scritto da Roberto Perrone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Anni ’60. Walter Vismara è un uomo di trent’anni che lavora come contabile in una piccola fabbrica a Vigevano. Quando la ditta per cui lavora chiude senza preavviso, Walter troverà un nuovo posto di lavoro presso un’altra azienda nella movimentata Milano, dove sarà sotto la supervisione del suo capo, il Cavalier Tosetto. 🔗 Leggi su Tpi.it

zamora tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - Zamora: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Non stop: tutto quello che c’è da sapere sul film

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.