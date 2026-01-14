Zamora | tutto quello che c’è da sapere sul film

Zamora è un film del 2023 diretto e interpretato da Neri Marcorè, adattamento dell’omonimo romanzo di Roberto Perrone. In onda questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rai 1, il film racconta una storia intensa e coinvolgente. Di seguito, troverai tutte le informazioni su trama, cast e modalità di streaming per seguire la pellicola.

Trama. Anni '60. Walter Vismara è un uomo di trent'anni che lavora come contabile in una piccola fabbrica a Vigevano. Quando la ditta per cui lavora chiude senza preavviso, Walter troverà un nuovo posto di lavoro presso un'altra azienda nella movimentata Milano, dove sarà sotto la supervisione del suo capo, il Cavalier Tosetto. Nella nuova azienda, però, l'integrazione passa anche dallo spogliatoio e da una partita obbligatoria tra colleghi.

