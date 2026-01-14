Xabi Alonso non è sopravvissuto al Real Madrid

Xabi Alonso ha lasciato il Real Madrid, segnando un capitolo importante della sua carriera. Ora, come allenatore, mira a sviluppare uno stile di gioco proattivo e bilanciato, mantenendo il controllo della partita. La sua filosofia si concentra su un approccio equilibrato, che combina iniziativa e solidità, per costruire una squadra capace di affrontare le sfide con maturità e attenzione ai dettagli.

«Cercheremo di avere un gioco proattivo, di avere sempre l'iniziativa. . Penso che possiamo essere una squadra equilibrata, che abbia il controllo. Con un senso del collettivo e una stabilità che permetta alle qualità individuali di fiorire». Le parole della presentazione di Xabi Alonso come nuovo allenatore del Real Madrid suonano oggi sinistre, come una premonizione del suo fallimento. «Inizieremo con un'idea e la miglioreremo durante il percorso». Xabi Alonso era arrivato a Madrid come uno dei grandi allenatori dell'avanguardia contemporanea, scelto per installare un impianto tattico al passo con le grandi squadre europee.

