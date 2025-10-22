Secondo l’influente giornalista catalano Marti Perarnau (l’autore del best seller Herr Pep ) gli allenatori possono essere raggruppati in due categorie sulla base del loro profilo e del loro modo di lavorare. I costruttoriarchitetti e i gestoriamministratori. Per fare un esempio semplice: nella prima categoria la figura di riferimento è Pep Guardiola, nella seconda Carlo Ancelotti. Storicamente Barcellona e Real Madrid si sono divise queste due categorie: ai catalani i costruttoriarchitetti (come Cruyff e van Gaal), ai castigliani i gestoriamministratori (come Del Bosque e Zidane). Negli ultimi 10 anni le grandi del calcio europeo hanno optato sempre di più per la prima categoria ma il Real Madrid è rimasto un'eccezione e ogni volta che ci ha provato è finita in fallimento. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - A che punto è l'insediamento di Xabi Alonso al Real Madrid