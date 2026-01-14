WWE | Cinque nuovi wrestler promossi nel roster di NXT

La WWE ha annunciato la promozione di cinque nuovi wrestler nel roster di NXT, come comunicato dalla General Manager Ava. Queste acquisizioni seguono le recenti promozioni nel main roster e rappresentano un passo importante per il brand giallo. Le firme sono state ufficializzate prima della puntata del 14 gennaio, segnando un nuovo capitolo nel percorso di crescita dei talenti emergenti all’interno della WWE.

La General Manager Ava ha annunciato le nuove acquisizioni del brand giallo dopo le recenti promozioni nel main roster della WWE Le firme annunciate prima della puntata del 14 gennaio. Con le partenze di Trick Williams, Jordynne Grace e Je’Von Evans verso il main roster, NXT si è trovata con alcuni posti da riempire. La General Manager Ava non ha perso tempo e, prima della puntata di martedì sera, ha annunciato su X le cinque nuove aggiunte al roster, posando per una foto insieme ai neo-promossi: i Vanity Project ( Jackson Drake, Brad Baylor e Ricky Smokes ), Eli Knight e Keanu Carver. Keanu Carver, il volto più noto tra i nuovi arrivati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

