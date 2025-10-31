Intesa Sanpaolo batte le stime nei 9 mesi 2025 utile a 7,6 miliardi +5,9 % € 2,4 miliardi nel 3° trimestre sull' anno verso i 9,5 mld

Intesa Sanpaolo batte le stime, nei primi nove del 2025 utile l'utile netto sale a 7,6 miliardi, in crescita del 5,9 %, € 2,4 miliardi nel 3° trimestre, sull'anno utile "ben oltre i 9 miliardi", ipotesi i 9,5. Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo in data odierna ha approvato il resocon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

