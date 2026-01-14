Vuelle anche i numeri sono dalla tua parte
Vuelle si avvicina alla fase finale della regular season, composta da 38 partite. Con il calendario che avanza, il girone di ritorno entra nel vivo, determinando l’evoluzione della classifica. I numeri e le prestazioni saranno determinanti per definire le sorti della squadra in questa fase cruciale del campionato.
Il calendario della regular-season, che conta ben 38 tappe, ha iniziato a rosicchiare le giornate del girone di ritorno. Sta arrivando in pista la partita n.22 con la Vuelle – in vetta sin dal 16 ottobre proprio dopo il recupero con Bergamo - che vanta sin qui un bilancio di 15 vinte su 21 pari al 71,4% di vittorie, delle quali 7 su 10 conquistate in trasferta, che è davvero tanta roba, specialmente se si considera che Pesaro è la squadra mediamente più giovane dell’A2 e quindi si presume meno scafata delle altre rivali. Ma i ‘millennials’ scelti dallo staff si stanno rivelando parecchio furbi e preparati, pronti a reggere l’urto dell’esperienza altrui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
