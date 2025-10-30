La nuova Supermedia YouTrendAgi conferma una settimana positiva per il centrodestra, che continua a rafforzare la propria posizione nei sondaggi politici. Fratelli d’Italia si mantiene nettamente sopra la soglia del 30%, mentre Forza Italia torna a salire oltre il 9%, recuperando consenso e mettendo nuovamente distanza dalla Lega, ferma all’ 8,5%. Nel complesso, la coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni vale oggi il 49% delle intenzioni di voto, una quota raggiunta solo in rarissime occasioni in questa legislatura. Dall’altra parte, il cosiddetto campo largo — formato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva — si ferma al 44,9%, con un distacco di oltre quattro punti percentuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vittoria schiacciante”. Sondaggi, si votasse oggi sarebbe premier: i numeri sono tutti dalla sua parte