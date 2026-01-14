Vita spericolata in sala operatoria Vasco Rossi rilancia il video di Tommaso Pellegrino
Vasco Rossi ha condiviso nuovamente il video di Tommaso Pellegrino, girato nella sala operatoria dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli. L’immagine ha suscitato l’interesse del cantante, che ha deciso di rilanciare il contenuto. Un gesto che ha attirato l’attenzione su un momento particolare, evidenziando l’importanza di condividere storie di resilienza e speranza in ambito sanitario.
Vasco Rossi non è rimasto indifferente alle immagini provenienti dalla sala operatoria dell'Azienda Universitaria Federico II di Napoli. Il cantautore ha scelto di intervenire direttamente sul caso mediatico delle ultime ore, condividendo sul proprio profilo Instagram ufficiale la storia della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
