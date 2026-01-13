In sala operatoria parte Vasco | lei canta Vita spericolata mentre le tolgono il tumore al seno VIDEO

Nel reparto di chirurgia del Policlinico Federico II di Napoli, un momento insolito ha coinvolto Vasco Rossi, il quale ha interpretato “Vita spericolata” durante un intervento di tumore al seno. La scena, condivisa in un video, mostra come anche in contesti clinici complessi si possa trovare spazio per un tocco di umanità e musica, creando un’atmosfera diversa e più rassicurante per pazienti e personale sanitario.

Nel cuore del Policlinico Federico II di Napoli, il silenzio tipico dei reparti chirurgici è stato sostituito dalle note di una canzone simbolo della musica italiana. Una paziente, impegnata in un delicato intervento per la rimozione di un tumore alla mammella, ha affrontato l'operazione intonando "Vita spericolata" di Vasco Rossi. La scena, ripresa e condivisa dal chirurgo Tommaso Pellegrino, mostra un momento di straordinaria umanità che trasforma la sala operatoria in un luogo di vita e coraggio, piuttosto che di sola sofferenza. Questa scelta non è stata solo un gesto spontaneo, ma riflette un'evoluzione moderna della medicina.

