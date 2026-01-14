Vita sempre più lunga | ’Longennials’

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno in crescita in Italia. Attualmente, oltre 14,5 milioni di persone hanno più di 65 anni, e secondo l’Istat, entro il 2050 questa fascia rappresenterà il 34,5% della popolazione. Questo cambiamento demografico porta a nuove sfide e opportunità, influenzando diversi aspetti della società, dell’economia e dei servizi dedicati agli anziani.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.