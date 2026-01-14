Vita sempre più lunga | ’Longennials’
L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno in crescita in Italia. Attualmente, oltre 14,5 milioni di persone hanno più di 65 anni, e secondo l’Istat, entro il 2050 questa fascia rappresenterà il 34,5% della popolazione. Questo cambiamento demografico porta a nuove sfide e opportunità, influenzando diversi aspetti della società, dell’economia e dei servizi dedicati agli anziani.
Oggi in Italia ci sono 14,5 milioni di persone over 65 e, secondo l’Istat, nel 2050 gli anziani rappresenteranno il 34,5% della popolazione. Si pone dunque con forza il tema della longevità, ma anche della qualità della vita e del lavoro, iniziando dai cosiddetti " Longennials ", cioè le persone over 6065. Partendo da questi numeri sabato prossimo a Chiusi, alle ore 10, presso la sala conferenze San Francesco, si terrà la conferenza dal titolo "Longennials - Come la longevità ci renderà protagonisti del futuro", promossa dai Lions Clubs International. Il tutto nell’ambito del tema di studio nazionale dedicato alla longevità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
