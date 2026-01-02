Cioccolato fondente per una vita più lunga

Il cioccolato fondente è apprezzato per il suo gusto intenso, ma offre anche benefici per la salute. Ricco di antiossidanti, può contribuire a migliorare il benessere generale e sostenere un invecchiamento più lento. Consumarlo con moderazione può rappresentare un modo gustoso per prendersi cura del proprio corpo, inserendolo in una dieta equilibrata.

Il cioccolato fondente non è solo buono per il palato, ma anche per la salute: allunga la vita e rallenta l’invecchiamento. La notizia arriva dal King’s College di Londra i cui ricercatori hanno pubblicato sulla rivista Aging i risultati relativi ad uno studio concernente le benefiche proprietà della prelibatezza originaria dell’America latina. In particolare il lavoro si è concentrato sulla teobromina, un alcaloide alimentare (una sostanza organica azotata) contenuto nel cacao. Il suo consumo è associato ad una vita più lunga e più sana. Che il cioccolato fondente abbia virtù benefiche non è una novità: fa bene all’umore, aiuta il sistema immunitario e quello cardiovascolare, fa bene al cervello ed è antinfiammatorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

