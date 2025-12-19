LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 23-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i serbi tentano la prima fuga del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Triplaaaaaaa Vildozaaaaa! Palla persa della Stella Rossa, punisce subito in transizione la Virtus. 25-17 Due su due dalla lunetta per Edwards. 25-15 Kalinic viene raddoppiato sotto canestro, ma trova bene l’aiuto di Izundu che può mettere due punti comodi. SECONDO QUARTO 23-15 Butler attacca contro Morgan, appoggia al tabellone e trova il canestro del +8 sulla sirena del primo quarto. 21-15 Niang non sbaglia con i tiri liberi e riporta Bologan sul -6 a 18 secondi dal termine del primo quarto 21-13 Due su due dalla lunetta per Moneke 19-13 Che tripla di Butler, che raccoglie un pallone vagante, si alza e trova i tre punti che permettono ai serbi di tentare la prima fuga del match 16-13 Due su due dalla lunetta per Butler. 🔗 Leggi su Oasport.it
