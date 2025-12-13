Salernitana spavento per il ds Faggiano | incidente stradale e trasferimento in ospedale

Il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, ha subito un incidente stradale mentre tornava dalla partita di Picerno. Dopo un tamponamento, Faggiano è stato trasportato in ospedale per le cure mediche. La squadra e i tifosi seguono con preoccupazione le condizioni del dirigente, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

