Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 18 | 10

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, con massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 14 gennaio 2026 alle 18:10. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti su diversi tratti, tra cui il raccordo, la Cassia bis, la Salaria e la Flaminia. Sono presenti restrizioni sulla A1 per lavori notturni, con deviazioni consigliate. Per informazioni dettagliate, consultate il servizio ufficiale della Regione Lazio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Roma te sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico rallentato sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia a partire da Corso Francia in chiusura i cantieri attivi sulla A1 Roma Napoli da stasera e fino al 16 gennaio sarà chiusa per lavori l'uscita di Colleferro verso Napoli in fascia oraria notturna dalle 22 alle 6 del mattino In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo Valmontone sempre per lavori dalla mezzanotte di stasera e fino alle 6 di domani 15 gennaio chiusa anche l'uscita di Cassino per il traffico diretto a Roma in questo caso uscita consigliata Pontecorvo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

#Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

