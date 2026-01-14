Via del Mandrione via libera al restyling della strada cara a Pasolini

Via del Mandrione sarà oggetto di un intervento di riqualificazione approvato recentemente dal Campidoglio. La strada, nota per le sue origini popolari e legami con Pasolini, sta per essere sottoposta a un restyling volto a migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il patrimonio storico. L’intervento mira a riqualificare un’area con un forte valore simbolico, mantenendo il rispetto per la sua storia e identità.

Roma: Angelucci-Baglio (Pd), approvata delibera per riqualificazione via del Mandrione - L'approvazione della delibera riguardante le linee di indirizzo per la riqualificazione di via del Mandrione, situata a Roma, "costituisce un passaggio ... romadailynews.it

Pigneto - Casilina - Prenestina - Mandrione - Centocelle facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.