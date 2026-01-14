Via del Mandrione via libera al restyling della strada cara a Pasolini
Via del Mandrione sarà oggetto di un intervento di riqualificazione approvato recentemente dal Campidoglio. La strada, nota per le sue origini popolari e legami con Pasolini, sta per essere sottoposta a un restyling volto a migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il patrimonio storico. L’intervento mira a riqualificare un’area con un forte valore simbolico, mantenendo il rispetto per la sua storia e identità.
Via del Mandrione verrà riqualificata. La strada, fino agli anni Settanta popolata dalle baracche costruite sull’Acquedotto Felice, è stata interessata da un recente provvedimento in Campidoglio.L’aula Giulio Cesare ha approvato la delibera con cui pianificare il restyling della via raccontata da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
