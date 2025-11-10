Da oggi a mercoledì 12 novembre saranno realizzati lavori di asfaltatura in via Donatello, per cui sarà necessario chiudere la strada al traffico. Il transito, per chi proviene da via Ferrucci e volesse raggiungere viale Montegrappa, sarà deviato in: via Fra’ Diamante, via Fra’ Bartolomeo, poi regolare in viale Montegrappa. In via Donatello saranno validi anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Domani avranno inizio anche i lavori di asfaltatura in via di Ponzano, dove sarà istituito il senso unico con direzione via delle Fonti fino a venerdì 14 novembre. Chi volesse raggiungere viale della Repubblica da via delle Fonti, sarà deviato in via Ferrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asfaltature e rete idrica. Ecco i lavori della settimana