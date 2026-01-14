Vi chiedo scusa ho fatto un piccolo intervento all’occhio ed è troppo presto per sostenere le luci forti dello studio | Bianca Berlinguer in onda con gli occhiali da sole

Bianca Berlinguer ha aperto la prima puntata del 2026 di “E’ sempre CartaBianca” indossando occhiali da sole, spiegando di aver subito un intervento oculistico e di dover ancora recuperare. La conduttrice ha chiesto scusa ai telespettatori per l’aspetto diverso e si è presentata con sobrietà, senza enfasi, mantenendo un tono chiaro e rispettoso.

Alla prima puntata del 2026 Bianca Berlinguer è apparsa in studio con dei vistosi occhiali da sole. La conduttrice di " E' sempre CartaBianca " deve ancora fare i conti con i postumi di un'operazione: "Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all'occhio", ha detto in apertura di puntata. "Niente di grave – ha aggiunto la conduttrice -ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio che sono molto forti e luminose. Quindi per tutta la puntata userò questi occhiali un po' più scuri".

